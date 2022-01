Mkb-bedrijven in de metaalsector zijn beduidend minder positief geworden over de verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2022. De grootste uitdagingen voor de sector zijn de gestegen grondstofprijzen en de beschikbaarheid van personeel en materialen. Dat meldt branchevereniging Koninklijke Metaalunie in de economische barometer van de sector.