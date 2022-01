In de zaak rond de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman uit Waddinxveen willen de advocaten van zes van de in totaal negen verdachten een lange reeks getuigen horen om het precieze aandeel van hun cliënten helder in beeld te krijgen. Dat bleek vrijdag tijdens het eerste deel van een zogenoemde regiezitting in de zaak bij de rechtbank in Lelystad.