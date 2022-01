In Duitsland waait op ethisch gebied een nieuwe wind. De regering-Scholz is amper uit de startblokken of minister van Justitie Marco Buschmann stelt dat artsen op hun website meer informatie over abortus moeten geven. Paragraaf 219a van het Wetboek van Strafrecht verbiedt dat nog op dit moment. Dus ligt er sinds deze week een wetsvoorstel op tafel waarin deze paragraaf wordt geschrapt.