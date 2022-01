De waarde van de bitcoin is vrijdag verder gedaald. De digitale munt zakte bijna 9 procent tot 38.950 dollar (34.390 euro). Dat is het laagste niveau in meer dan vijf maanden. De bitcoin steeg vorig jaar zo’n 60 procent en bereikte in november een recordniveau van circa 69.000 dollar. Sindsdien is de munt meer dan 40 procent aan waarde kwijtgeraakt.