Ryanair heeft meer vertrouwen in herstel Europese luchtvaart

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft steeds meer vertrouwen in het herstel van de Europese luchtvaart nu de zorgen over de impact van de omikronvariant van het coronavirus lijken weg te ebben. Volgens topbestuurder Eddie Wilson van Ryanair in een interview met persbureau Bloomberg is de prijsvechter van plan de capaciteit deze zomer te verhogen naar een niveau dat hoger ligt dan in 2019, voordat de coronacrisis toesloeg.