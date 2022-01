De Europese Unie wil graag voor eind februari overeenstemming hebben met het Verenigd Koninkrijk over de moeizame situatie die in Noord-Ierland is ontstaan na de brexit. Dat heeft verantwoordelijk eurocommissaris Maroš Šefčovič gezegd op een bijeenkomst met Europarlementariërs, volgens mensen die aanwezig waren bij de sessie.