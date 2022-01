Unilever krijgt kritiek beleggers vanwege ongezonde producten

Unilever is opnieuw mikpunt van kritiek van beleggers. Dit keer ligt het bedrijf onder vuur omdat het te weinig zou doen om gezonde voeding te promoten. Daarover is onder andere kritiek van artsen. In een resolutie roept een groep beleggers de onderneming op om doelen te stellen om het aandeel gezonde voedingsproducten dat wordt verkocht te vergroten. De resolutie is met hulp van de Britse non-profitorganisatie ShareAction opgesteld.