Randstad: HR-manager, monteur en IT-specialist het meest gevraagd

Door de enorme krapte op de arbeidsmarkt zijn er steeds meer beroepen met een grote kans op een baan. Dat meldt uitzendconcern Randstad in zijn jaarlijkse lijst van kansrijke beroepen. Dit jaar staan de HR-manager, IT-specialist, hovenier, installateur en monteur hoog in de lijst. Verder is er ook een grote vraag naar pedagogisch medewerkers, gezondheidszorgpsychologen (GZ-psychologen), bezorgers en medewerkers van klantenservices.