De luchtvaartsector is in rep en roer over de uitrol van 5G-netwerken in de Verenigde Staten. Die kunnen voor gevaar zorgen omdat die netwerken mogelijk de radiohoogtemeter storen die in elk vliegt aanwezig is. Bij landingen zonder goed zicht moeten piloten op die hoogtemeters kunnen vertrouwen, maar sommige types van die hoogtemeters gebruiken vrijwel dezelfde frequentie als de 5G-netwerken.