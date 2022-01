De eerste goederentrein die uitgerust is met de nieuwe digitale automatische koppeling (DAC) is begonnen aan een testrit door verschillende Europese landen. De nieuwe koppeling moet het goederenvervoer per spoor efficiënter, eenvoudiger en goedkoper maken. De trein vertrok woensdag vanuit Berlijn en doet in eerste instantie Oostenrijk en Zwitserland aan. Daarna volgen ook andere landen.