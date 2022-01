Illegale crossers brengen de hoogwaterveiligheid van de Randstad in gevaar. Crossmotoren, terreinwagens en quads trekken diepe sporen in de grasmat van de Lekdijk, die grote delen van de Randstad beschermt tegen overstromingen. De grasmat op de dijk is zeer belangrijk voor de stabiliteit van de dijk, aldus hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, dat zich grote zorgen maakt.