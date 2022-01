Horeca wil heropening desnoods afdwingen via Tweede Kamer

Als het kabinet deze week nog geen duidelijkheid geeft over mogelijke heropening van de horeca, wil branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) proberen om donderdag tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer via moties en directe stemmingen een heropening af te dwingen. KHN verwijst naar een eerder aangenomen motie die bepaalt dat sectoren bij versoepelingen gelijk op moeten gaan. „Die heeft het nieuwe kabinet bij de afgelopen persconferentie naast zich neergelegd. Dat is kwalijk”, zegt KHN-directeur Dirk Beljaarts.