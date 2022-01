Britten beloven hulp bij onderzoek naar aanslag synagoge Texas

De Britse regering heeft beloofd te helpen in het onderzoek naar de gijzeling van vier mensen in een synagoge in Texas. Een woordvoerder van premier Boris Johnson noemde het „een vreselijke antisemitische daad van terrorisme”. De door de politie in Texas doodgeschoten dader was een 44-jarige Brit van Pakistaanse komaf, Malik Faisal Akram. De politie heeft in het Engelse Manchester zondagavond twee tieners gearresteerd in verband met de gijzeling zaterdag in het Texaanse Colleyville. Engelse media melden dat een speciale antiterrorisme-eenheid van de politie de twee heeft opgepakt.