Aziatische beurzen gemengd na renteverlaging in China

De aandelenbeurzen in Azië lieten maandag een gemengd beeld zien. Beleggers verwerkten het besluit van de Chinese centrale bank om het belangrijkste rentetarief voor het eerst in bijna twee jaar te verlagen. Met de stap hoopt de centrale bank het economische herstel in het land aan te jagen. De renteverlaging werd aangekondigd kort voordat uit gegevens van de overheid bleek dat de economische groei in het laatste kwartaal van 2021 een verdere vertraging liet zien.