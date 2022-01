Steeds meer horecazaken zeggen zaterdag hoe dan ook hun deuren te openen, ongeacht wat het kabinet vrijdagavond gaat aankondigen in de coronapersconferentie. „Ik ga hoe dan ook open”, zegt Johan de Vos, uitbater van café Boerke Verschuren in Breda, bijvoorbeeld. Dennis Kaatman van café Het Vliegende Paard in Zwolle denkt er net zo over, net als volgens hem tientallen andere horecabazen in zijn stad.