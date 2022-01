Veel winkels in het ooit bruisende hart van Valkenburg aan de Geul hebben om 10.00 uur vrijdagochtend hun deuren geopend. Op de ramen hangen affiches met de uitnodigende tekst „Valkenburg aan de Geul aan de Geng”. De stemming is goed, ook bij de uitbaters van de inmiddels geopende cafés en restaurants in het Limburgse heuvellandstadje. Maar er zijn vooral veel zorgen.