Het aantal pinbetalingen is tijdens de harde lockdown weer onder het normale niveau gedaald. In de eerste twee weken van die lockdown, die op 19 december begon, kwamen de pinbetalingen 8 procent onder het gebruikelijke niveau uit, stelt ING op basis van eigen cijfers. Dat is een minder sterke afname dan tijdens de lockdown van eind 2020, toen het aantal pinbetalingen ruim 15 procent onder het normale niveau lag.