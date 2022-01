Ook bij het jongste topoverleg over de spanningen rond het Oost-Europese Oekraïne is geen doorbraak te melden. Het Westen vreest een inval door het buurland Rusland, maar volgens Moskou is er niets aan de hand. De Russen eisen wel veiligheidsgaranties, zoals een einde aan de uitbreiding van de NAVO richting oosten.