Het sluiten van gas- en kolencentrales en de overstap naar hernieuwbare energie zorgt over een paar jaar voor „grotere risico’s voor de leveringszekerheid”. Daarvoor waarschuwt hoogspanningsnetbeheerder TenneT. Daarom zou het essentieel zijn dat Nederland samen met andere Europese landen afstemt welk vermogen er in de komende jaren wordt uitgefaseerd en wat hiervoor in de plaats komt.