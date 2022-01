Door een uitbraak van het coronavirus zitten alle 180 gedetineerden in gevangenis Torentijd in Middelburg in quarantaine. Dit bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC). Afgelopen maandag testten twee gevangenen positief. Op het moment hebben negen gedetineerden het coronavirus.