De groei van financieel dienstverlener Intertrust is in het slotkwartaal van 2021 iets lager uitgevallen dan een jaar eerder. Volgens het bedrijf had dit vooral te maken met een lagere productie in Nederland, Luxemburg en op de Kaaimaneilanden waarbij met name het hoge personeelsverloop voor problemen zorgde. Ook in het derde kwartaal van vorig jaar speelde dit al.