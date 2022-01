De coronacrisis heeft het chiptekort tijdelijk verergerd, maar dat tekort was er al langer. Dat komt doordat we in steeds meer dingen chips zijn gaan stoppen. En die hoeveelheid dingen, daar heeft iedereen zich in verslikt. Het tekort zal nog wel even aanhouden, zegt Peter Wennink, topman van chipmachinefabrikant ASML, tegen NU.nl.