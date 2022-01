De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winst gesloten, waarbij vooral de technologiegraadmeter Nasdaq het goed deed. De aandacht van beleggers op Wall Street ging met name uit naar de verklaring van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve in de Amerikaanse Senaat. Powell zei dat de centrale bank niet zal aarzelen om de rente nog sterker te verhogen als de inflatie hoog blijft.