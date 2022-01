De Amsterdamse AEX-index is dinsdag met een mooie winst gesloten, waarmee herstel werd getoond van de flinke verliesbeurt een dag eerder. Met name de chip- en technologiebedrijven deden het goed. Beleggers schoven de zorgen over de hogere rentetarieven aan de kant en stapten weer in meer risicovollere beleggingen.