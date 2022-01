Flink hogere opening voor AEX, ABN AMRO bij dalers op Damrak

De AEX-index in Amsterdam is dinsdag met winst aan de nieuwe handelsdag begonnen. Beleggers zijn in afwachting van het Amerikaanse inflatiecijfer van woensdag. Bij aanhoudend hoge inflatie is de kans groot dat de Amerikaanse Federal Reserve beslist de rente sneller te verhogen om de geldontwaarding te beteugelen. ABN AMRO stond bij de zakkers op het Damrak. De bank maakte bekend 90 miljoen euro extra uit te trekken voor het compenseren van klanten die een te hoge rente hebben betaald op een lening.