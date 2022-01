Intel verwijdert verwijzingen naar Xinjiang na kritiek in China

De Amerikaanse chipmaker Intel heeft alle verwijzingen naar Xinjiang verwijderd uit een jaarlijkse brief aan leveranciers. In de brief van 23 december, die op de website van het bedrijf werd gepubliceerd, stond dat Intel „verplicht was om ervoor te zorgen dat zijn toeleveringsketen geen gebruik maakt van arbeid of goederen of diensten uit de Xinjiang-regio” als gevolg van beperkingen die zijn opgelegd door „meerdere regeringen”.