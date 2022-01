Voor historici is het filosoferen over de wat-alsvraag een vorm van nutteloze tijdsbesteding. Wat als Willem van Oranje niet was vermoord? Of: Wat als John F. Kennedy in 1963 niet naar Dallas, de plaats waar hij werd doodgeschoten, was gegaan? Maar, wat-als is niet gebeurd. Wat is geweest, staat beschreven; ligt vast de annalen. En toch…