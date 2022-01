De Duitse gezondheidsminister Karl Lauterbach wil vasthouden aan het invoeren van een vaccinatieplicht tegen corona, ondanks bedenkingen in de coalitie en het parlement. Hij sprak in de krant Die Welt de verwachting uit dat veel ongevaccineerden zich alsnog laten inenten als een dergelijke maatregel worden genomen. Lauterbach erkende wel dat het niet haalbaar is om „iedereen te bereiken”.