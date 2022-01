President Joe Biden heeft de indruk dat zijn plannen om de Amerikaanse economie vooruit te helpen „werken”. Dat heeft hij gezegd nadat uit het nieuwe banenrapport van de Amerikaanse overheid bleek dat er in de Verenigde Staten vorig jaar 6,4 miljoen banen bij zijn gekomen. Dat is een andere president in een kalenderjaar nog nooit gelukt, benadrukte Biden vrijdag. „Amerika is weer aan het werk”, voegde hij eraan toe.