De 29-jarige Amsterdammer die woensdagavond werd aangehouden nadat hij zich met een brandende fakkel had gemeld bij het huis van D66-leider en beoogd minister van Financiën Sigrid Kaag, blijft veertien dagen langer in voorarrest. Dit heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Den Haag vrijdag besloten. De man moet op 19 januari voor de politierechter verschijnen.