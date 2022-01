Bedrijven die zaken willen doen in Kazachstan treffen momenteel een zeer instabiel land aan. Sinds begin januari verkeert het land in onrust wegens een stijging van energieprijzen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) waarschuwt op de website dat het op dit moment „lastig” zakendoen is en raadt bedrijven aan om alleen naar Kazachstan te reizen indien strikt noodzakelijk, of af te wachten tot de situatie is gestabiliseerd.