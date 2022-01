Huishoudens, winkeliers en dienstverlenende bedrijven in de Europese Unie zijn in december somberder geworden over de economie. De snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus lijkt daarvan de oorzaak. Vooral in Nederland, waar een gedeeltelijke lockdown overging in de volledige sluiting van de horeca, winkels en bioscopen, daalde het vertrouwen hard.