RDactueel#25 : Menno de Bruyne (SGP): “Kun je als christelijke partijen nog een vuist maken?”

Francina gaat naar Den Haag om aan Menno de Bruyne (SGP) en onze politiek redacteur Addy de Jong te vragen hoe zij over het nieuwe kabinet denken. Kunnen de christelijke partijen een rol van betekenis spelen? Hoe groot is de invloed van D66 op belangrijke thema’s? Ook vraagt ze op straat welke Nederlanders in het kabinet hadden moeten komen. Francina verrast Menno met een krentenbrood. Wil je weten waarom?