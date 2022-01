De horeca kan veilig weer open. Als dat niet onmiddellijk is, dan toch wel op de 15e van januari als de huidige lockdown is afgelopen. Dat is de boodschap van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) voor het nieuwe kabinet. De branchevereniging komt ook met een eigen routekaart waarbij in drie stappen de huidige maatregelen worden afgebouwd.