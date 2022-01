De jongste van de twee broers uit Almelo die zijn veroordeeld voor de dood van het 14-jarige meisje Lotte, gaat tegen zijn straf in beroep. Dat bevestigt zijn advocaat na berichtgeving van RTV Oost. De jongen houdt vol dat hij het meisje niets heeft aangedaan. „Hij was er wel bij en heeft iets gezien. Hij heeft niet ingegrepen, maar dat is iets anders dan medeplegen”, aldus de advocaat.