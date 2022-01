De verkoop van het aantal zware en lichte bedrijfswagens zoals vrachtwagens en bestelauto’s is het afgelopen jaar licht gestegen, melden brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging. Met name lichte bedrijfswagens waren dankzij investeringen van ondernemers en een aantrekkende economie in trek. Ook elektrische bestelwagens werden vanwege een overheidssubsidie meer geregistreerd.