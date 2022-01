President Joe Biden legt donderdag in zijn speech alle verantwoordelijkheid „voor de chaos van 6 januari” uitsluitend bij zijn voorganger Donald Trump. Het is dan een jaar geleden dat een boze menigte het Capitool bestormde, in een poging de verkiezingswinst van Biden ongedaan te maken. Een paar kilometer verderop in Washington had toenmalig president Trump net opnieuw beklemtoond dat „de verkiezingen waren gestolen”.