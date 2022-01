Beyond Meat is woensdag flink hoger gezet op de beurzen in New York, die lager aan de dag begonnen. Beleggers reageerden enthousiast op het nieuws dat fastfoodketen Kentucky Fried Chicken (KFC) de kipvervanger van het bedrijf vanaf volgende week in de Verenigde Staten gaat uitrollen. Het aandeel van de producent van veganistische vleesvervangers dikte haast 5 procent aan.