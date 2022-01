De politiebonden dienen een officiële klacht in tegen VN-rapporteur Nils Melzer, die zich deze week op Twitter zeer kritisch heeft uitgelaten over het optreden van de Nederlandse politie tijdens coronaprotesten. Voorzitter Gerrit van de Kamp van politiebond ACP zegt dat de onderzoeker bevooroordeeld is en daardoor niet meer geloofwaardig.