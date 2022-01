Groothandel Sligro heeft vorig jaar opnieuw een lagere omzet geboekt dan in het voorgaande jaar. Na coronajaar 2020 bleef Nederland worstelen met nieuwe golven waarin het virus zich snel verspreidde, waardoor horecabedrijven gedeeltelijk of helemaal dicht moesten. Daardoor verkocht de leverancier voor restaurants, cafés en cateraars ruim een vijfde minder dan in de periode voor de coronapandemie.