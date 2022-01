GroenLinks en de Partij voor de Dieren zetten hun poging door om het landelijk vuurwerkverbod permanent te maken. Zij dienen deze week hun wetsvoorstel in om alles behalve het kindervuurwerk te verbieden met ingang van de volgende jaarwisseling. Of ze daar een Kamermeerderheid achter krijgen, is zeer onzeker, meldt de Volkskrant.