Beleggers claimen meer dan 2 miljard van Bayer om Monsanto-deal

Een groep beleggers eist zo’n 2,2 miljard euro in een claimzaak tegen chemieconcern Bayer vanwege de overname van het Amerikaanse Monsanto in 2016. Het Duitse bedrijf zou zijn aandeelhouders destijds misleid hebben over de risico’s die kleefden aan de overname, menen circa 320 institutionele en private investeerders. Vorige maand sprak het advocatenkantoor dat de gedupeerden bijstaat nog van een claim van ruim 1 miljard euro namens ongeveer 250 beleggers. Zowel het geclaimde bedrag als het aantal beleggers dat zich aansloot bij de zaak is sindsdien toegenomen.