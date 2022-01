Winkeliers rekenen erop dat zij later deze maand weer open kunnen en dat er „absoluut versoepelingen worden aangekondigd” bij de eerstvolgende persconferentie van het demissionaire kabinet over de coronamaatregelen. Dat heeft winkeliersorganisatie INretail gezegd in reactie op het besluit van het demissionaire kabinet om de basisscholen en middelbare scholen na de kerstvakantie te heropenen.