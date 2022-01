De Turkse inflatie is in december veel hoger uitgepakt dan een maand eerder. Volgens cijfers van het Turkse statistiekbureau Turkstat gingen de consumentenprijzen vorige maand met ruim 36 procent omhoog ten opzichte van december 2020. Dat is het hoogste niveau sinds 2002. In november bedroeg de inflatie op jaarbasis nog 21,3 procent.