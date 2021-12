De Franse president Emmanuel Macron heeft zijn landgenoten „moeilijke weken” in het vooruitzicht gesteld nu het aantal coronabesmettingen explosief blijft stijgen. Toch had hij tijdens zijn eindejaarsspeech ook een hoopvolle boodschap voor zijn landgenoten. De 44-jarige politicus sprak de hoop uit dat 2022 het jaar zal worden „waarin we de pandemie achter ons kunnen laten”.