Wetenschapper Robbert Dijkgraaf is namens D66 de beoogde nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van de NOS. Dijkgraaf is hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton (VS). Eerder was hij onder meer president van wetenschapsorganisatie KNAW.