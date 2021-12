IKEA verhoogt prijzen om hoge kosten grondstoffen en transport

IKEA heeft de prijzen van een deel van zijn producten verhoogd. Dat bevestigt het Zweedse bedrijf na eerdere berichtgeving van de Britse krant The Guardian. Het is volgens IKEA nodig om de hogere prijzen die het moet betalen voor grondstoffen en transport door te gaan berekenen aan de klant. Wereldwijd gaat het om een gemiddelde prijsstijging van 9 procent. Met welk percentage de prijzen in Nederland zullen stijgen, wil IKEA niet zeggen.