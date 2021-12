De twee SP’ers die namens de partij in de Rotterdamse gemeenteraad zaten, zijn geroyeerd als lid. Het zijn fractievoorzitter Aart van Zevenbergen en Taylan Cicek, bevestigt partijvoorzitter Jannie Visscher na berichtgeving van het AD. De reden daarvoor is volgens haar dat de leden ook lid zijn geworden van de nieuwe partij Socialisten 010 in Rotterdam.