De aandelenbeurs in Tokio sloot donderdag het tweede coronajaar 2021 af met een klein verlies. De Japanse beurs boekte desondanks wel een jaarwinst. De andere aandelenmarkten in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien. In Hongkong beleefde SenseTime, dat zich bezighouder met kunstmatige intelligentie (AI) een succesvol beursdebuut.