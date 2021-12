Het aandeel Tesla steeg woensdag op de beurzen in New York. Beleggers verwerkten het nieuws dat topman Elon Musk opnieuw aandelen in de maker van elektrische auto’s heeft verkocht. Technologieconcern Apple lag op koers om als eerste bedrijf een marktwaarde van 3 biljoen dollar te bereiken. De beurshandel was in de laatste week van het jaar traditiegetrouw dun.